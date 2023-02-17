新北市政府積極推動災害防救深耕計畫，運用計畫資源與指標工作項目，整體強化全市防災能量與耐災韌性，在內政部辦理災害防救深耕計畫全國評鑑中，連續8年奪下特優成績，執行成果獲得中央肯定。

新北市自2010年起推動災害防救深耕計畫，期間創下許多全國第一，包括率先各縣市取得內政部核發全國第一個韌性社區一星認證，也獲得全國最多的46處韌性社區一星認證，並首創中央委託區域治理試辦專案、領先各縣市辦理防災士培訓課程並取得防災士證書、全國唯一自籌經費推動銜接計畫等。

此外，藉由辦理無腳本災害防救兵棋推演、各區公所防災開口 合約檢討、防災公園無預警開設抽測演練等工項，強化災害應變能力；此外辦理區長班、里長班、市府班、區公所班、鄰里社區班等不同級別之災害防救教育講習，整體強化各級人員防災專業；同時透過企業防災、韌性社區、防災士培訓等工作推動，協助各民間領 域建立正確防災觀念；又定期更新各類災害潛勢資料、繪製防災地圖、修訂地區災害防救計畫，使各項防災資料與計畫皆為最新最符合實務需要；另於計畫推動期間每年至各區公所辦理防災專案輔 導，協助基層強化防災能量，以更全面的防災準備面對每一次災害挑戰。

新北市連續8年獲內政部災害防救深耕計畫評鑑特優。（新北市消防局提供）

新北市消防局表示，災害防救深耕計畫各項工作的推動已於2022年全數執行完畢， 但防災工作的推動永無結束的一天，新北市防災準備的腳步也沒有停歇的一刻，新北市今年起配合內政部執行「新北市強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」，將持續秉持積極不懈的精神執行 新計畫各項工作，使新北市的環境更加安全，使新北市民眾的安全 更有保障。