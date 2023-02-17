從韓國來台發展的女星宋米秦，過去與李毓芬、郭雪芙組成女神團體「Dream Girls」出道，發展不如另外2人好，2016年正式單飛，沒多久更升格當媽，工作與家庭兩邊跑，但也不如以往那麼常現身幕前。宋米秦不久前在IG上傳美照，累到雙眼無神的樣子引起網友討論。

宋米秦從「Dream Girls」單飛後，近年仍有推出音樂作品，或偶爾上節目分享家庭生活等，其餘時候粉絲大多都是從她的社群平台得知她近況；不久前宋米秦與先生帶女兒去滑雪，玩了好幾天後似乎精神快耗盡，她在雪地裡的自拍美照意外看起來雙眼無神，但還是不影響她凍齡美貌。

宋米秦過年與先生帶著女兒出遊，疑似玩到太累，自拍美照顯得雙眼無神。（圖／摘自宋米秦IG）

在宋米秦IG上其他工作照或日常照，都能發現她女神級美貌在歲月摧殘下並沒多大變化，39歲現況不輸當年；而宋米秦升格當媽後，也經常大方曬女兒，女兒也遺傳她的優良基因，越大越漂亮了。

其實宋米秦單飛後，曾被爆出與李毓芬、郭雪芙不合，不過，在她懷孕生下女兒後，李毓芬還第一時間搶著當乾媽；而郭雪芙也有傳訊息祝賀她，被外界視為兩人破冰，當時宋米秦則表示，「有冰嗎？跟她之間我不覺得有什麼冰」。