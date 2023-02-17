91歲日本資深女星壽美花代，是寶塚歌劇團男役出身，和演員老公高島忠夫（本名：高嶋忠夫）結婚後，成為演藝圈著名明星夫妻檔，而他們的2個兒子髙嶋政宏、高嶋政伸也是實力派演員，不過近日卻傳出她因為身體因素，低調住進養老院。

壽美花代和高島忠夫婚後育有3個兒子，不過才出生5個月大的長子，遭女管家溺死殺害，而二兒子髙嶋政宏、小兒子高嶋政伸長大後也跟隨父母腳步，活躍演藝圈成為實力派演員。

本一家和睦的壽美花代，在丈夫2019年過世後，就發生變化，不僅兩個兒子鬧不合，她與二兒子髙嶋政宏疑似也產生繼承遺產的心結，因為兩人皆繼承豪宅所有權，不過她在丈夫過世前，就憂心房子被兒子搶走，雙方還找過律師溝通，但也讓兒子心生「很難再照顧母親」的想法。

壽美花代二兒子髙嶋政宏（圖右）和小兒子高嶋政伸都是演員。（圖／取自東寶藝能官方網站）

本來父親過世後，髙嶋政宏擔心媽媽年事已高，和家人住在豪宅附近，但不知何時也已經搬走，2021年舉行高島忠夫的第三次忌日法會，兄弟倆都沒出現，也沒有去掃墓。對此，髙嶋政宏的說法是，因為疫情不便見母親，母子倆將近3年沒有見面。

而壽美花代本想在豪宅終老，但因為年過90歲體力已達極限，繼續一個人生活變得困難，因此傳出去年她住進養老院，豪宅交由二兒子髙嶋政宏打理，對此，所屬經紀公司僅回應「她安靜地生活，請大家溫暖的守護」。