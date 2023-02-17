陸軍八軍團一對軍中情侶，2021年在營區拍攝的性愛影片，日前傳出遭到外流，昨(16)日陸軍司令部表示，2人兩人因違反「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」，皆記2大過2小過，對於此懲處，八軍團證實，2人接獲懲處令後，未提出申訴，也回應「的確做了不該做的事」；目前2人仍在八軍團所屬單位正常上下班。

2021年一對軍中情侶將連長室當砲房，大玩性愛遊戲，男方疑似將過程自拍下來，但完整的性愛影片卻不明原因遭到外流，2人也在上月1日發現自拍性愛影片外流後，便於隔日前往警局諮詢，但並未提告，直到上月5日又有由男方掌鏡的新片段流出，2人才前往警局，決定正式提告妨害風化。

事後，陸軍司令部表示，由於兩人均違反「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」，都記2大過2小過處分，目前已將懲處結果告知當事人，若兩人未進行申訴，將會進行汰除程序。

這對軍官情侶也在性愛片外流事件發生後，已調離所屬部隊接受調查，並且對於司令部「2大過、2小過」的懲處，也未提出申訴，2人也坦承「的確做了不該做的事情，對於造成軍方的傷害，深感後悔」。

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