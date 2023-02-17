【全程影音】溫暖內閣變調？爆料陳宗彥「疑常態性召妓」 陳琬惠質問陳建仁一句話：應該下台

遭爆多次接受性招待！陳宗彥喊冤「沒逾越分際」 念完聲明稿秒離場不受訪 @ChinaTimes

民眾黨立委陳琬惠今（17）日爆料指出，行政院發言人陳宗彥11年前任職地方政府期間，多次不當接受業者性招待，她呼籲行政院長陳建仁徹查，且要求陳宗彥知所進退，宣布下台，對此陳宗彥稍晚也回應表示「一直謹守依法處理的分際」，此消息一出，許多網友紛紛炸鍋表示「英系的反撲，賴神能搞定？」、「民進黨真的無限逼近慘敗邊緣」，引發討論。

陳琬惠下午於立法院舉行「溫暖的堅韌內閣，淫亂的酒店肉閣」記者會，她表示，陳宗彥擔任台南市府新聞處長期間，與綽號「豆哥」、被判妨害風化罪的台南酒店業者王孝偉關係親近，時常帶小姐出場喝咖啡，且陳到風化場所帶小姐出場的費用都以「陳董」為名記帳，而當時的台南市長正是副總統賴清德。

她也再度點名陳建仁，政務官可以接受招待喝花酒嗎？如果政務官出現這種離譜行徑還適任嗎？呼籲陳揆全面徹查，並公開向國人報告。她也向時任台南市長、民進黨主席賴清德喊話，近日能看出賴在黨內掃黑、學倫上都有態度，面對愛將如此行為，也該展現堅決的態度。

而陳宗彥17日下午16時40分召開記者會表示，他一直謹守依法處理的分際，是從事公職對自我的要求，過去從地方的公所，到市府，都一直秉持這樣的原則。連當市議員的時候，權力到哪裡，絕對不逾越；當行政的時候也不逾越謹守的分際。

許多網友看完後紛紛回應表示「我看是台南在地的勢力反撲吧？賴神要小心了」、「蔡英文已經很爛了，現在民進黨派一個更爛的來」、「反賴勢力動起來」、「民進黨真的無限逼近慘敗邊緣，人家還沒開始正式打耶」、「台南吔，DPP內鬥精彩」、「慈禧老佛爺要下手，不讓光緒帝改革」、「賴清德黨內除掉小英人馬，馬上自己還在內閣的子弟兵就被爆料，這根本就是自己的幹的」、「很明顯，太子你敢動我的馬，我就幹你的狗」、「八成英系的反撲，賴神能搞定？」。