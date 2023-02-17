離2024總統大選的時間越來越近，國、民兩黨的候選人現在備受外界關注，目前綠營大家都看好副總統兼黨主席的賴清德披戰袍出征；藍營現在由於角逐者眾多，尚未定調。前大使介文汲今（17）日在節目《大新聞大爆卦》針對此事怒批，「國民黨有人總統選舉失敗過，就不要再選了」，要為失敗負責。

介文汲觀察到，民進黨現在已經開始改革、且上層權力鬥爭不明顯，他們已經看到台灣民意的走向，調整很快、改變方向很快；反而國民黨在九合一大選後只做了一件對的事，就是派夏立言去中國大陸訪問，但內部的權力傳承、初選制度卻遲遲沒有出來。

對於藍營的2024總統候選人，介文汲認為，「假使有人總統選舉失敗過，那就不要再選了，這只證明你這個政黨沒有新陳代謝，敗軍不可言勇。」他強調，歐美國家民主政治也沒有這個現象，這種情況下去以後失敗誰願意負責。

介文汲還提到，現在國民黨有點錯估情勢，九合一大選後是台灣整個選舉的客觀情勢改變了，跟國民黨沒有很大的關係。國民黨2022大勝努力占的比重很小很小。2024是領導人階層的選舉，那就不一定了，選戰主軸將聚焦在意識形態、台灣發展、重大政策上面。