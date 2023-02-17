鄭仲茵相當纖細，身高166公分體重卻只有48公斤。（粘耿豪攝）

鄭仲茵加入台視8點檔《美麗人生 壯志高飛》演出霸氣女企業家「江若楠」，今（17）日她暌違許久和媒體餐敘侃侃而談，已經50歲的她保養得宜，身材依舊纖細，看不太出歲月的痕跡。今年是她和前夫陳冠霖離婚20年，期間她演戲、通告不間斷，也在三立待過一段時間，只是都沒有跟前夫對過戲，拍戲檔次也都錯開，她笑說三立很照顧她，這安排可能真的是「巧合」；不過她也不排斥和陳冠霖同框，「我的觀念是有錢賺就好，管他媽媽嫁給誰。」

20年過去，她已獨自將女兒黛拉拉拔長大，女兒也20歲了。黛拉從父母離婚後，完全沒有跟爸爸見面，鄭仲茵今天特地澄清，媒體都說是她阻止，但她從來沒有阻止過，「我到2017年才換電話號碼，在此之前都沒有接過對方的電話。我也不會去抹黑他，他還是小孩的爸爸，女兒有問我就據實以告，但我女兒也都不太問了，他只參與女兒的出生、滿月，就沒了。」

當年2人婚變鬧得滿城風雨，她坦言對婚姻沒有陰影是騙人的，「花多久時間走出來？其實我工作也沒有停過，（走出來）好像也還好。」但不會因為一次失敗的婚姻就排斥有第2春，只是她嘆說這些年都沒有真正進入談戀愛關係，雖有過2個很有活力的小鮮肉追求者，但最後都因太忙逐漸減少聯繫，她自嘲：「單身這麼久我自己也不敢相信，我沒有長得很醜吧？」

如果現在要進入一段伴侶關係，女兒不會是她首要考量的點，「女兒都說她不介意我交男朋友，如果有人要我的話。」只是個性被動的她，害怕太躁進的追求、或是有目的性的相親交友，這幾年遇到的對象都很難真的有心動的感覺，「粉紅泡泡都是在看韓劇的時候，回到現實生活就很理性了。」單身的她已經和閨蜜約好，老了要一起買塊地蓋房子，相互照顧。

提到相依為命的女兒黛拉，鄭仲茵臉上洋溢喜悅，女兒經營抖音有聲有色，會為了直播練吉他增進才藝，還曾擠進人氣排行前10名。鄭仲茵說有回跨年，母女倆去花蓮旅行，女兒晚上開直播，自己趁機亂入，女兒因此收到粉絲送的「超抖」禮物，她當時驕傲地跟女兒說：「都是因為我吧！」沒想到換來女兒冷眼。她苦笑說：「她是處女座A型，個性就冷冷的，我們母女講話都這樣直來直往。」

女兒雖然酷酷的，但個性成熟貼心，鄭仲茵透露女兒上大學後到火鍋店打工，領到第一份薪水特地請她吃飯，還包了6000元紅包。明年女兒即將到美國留學一年，已經開始準備英文考試，打工賺學費，她滿是欣慰說：「以前都會很擔心她，現在根本不用我擔心。」

不過自認個性老古板的鄭仲茵，還是會為小孩的將來掛心，「我希望可以演戲演久一點，至少把房貸還完，不留債務給小孩，甚至可以留點東西給她。」