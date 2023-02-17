室內戴口罩政策自2月20日起放寬，台中捷運公司17日表示，根據中央流行疫情指揮中心規定，在醫療照護機構、公共運輸及特定運具及場站仍須全程戴口罩，提醒旅客進入捷運車站前請先戴上口罩，配合防疫規定，共同維護彼此健康。

中捷公司表示，室內口罩政策雖解禁，但進入捷運車站及搭乘捷運仍須全程佩戴口罩，旅客進入捷運站出入口或由捷運站地下汽機車停車場（如水安宮站、文心櫻花站、文華高中站、舊社站等）進入車站前，請記得先戴上口罩。進入捷運站後，在付費區外飲食、拍照得免戴口罩；另外，捷運車廂內禁止飲食，只有拍照時可暫時拿下口罩。

中捷公司也提醒，民眾在捷運站附設停車場、街舞空間可自主決定戴口罩，但CDC建議特殊情形要戴口罩，包括有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場合，以及與年長者或免疫低下者密切接觸時，呼籲旅客遵守相關規定，積極配合防疫工作。