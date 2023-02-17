Thermaltake Bicycle曜越單車今日舉辦CHPT3 Asia Hub亞洲唯一實體新品發表會，Brompton x CHPT3 V4聯名限量折疊車、CHPT3 Transit Urban Cycling Flat/Cleat黑白都會車鞋、CHPT3 x Aquila Ka.dre聯名限量車隊塗裝車與CHPT3 Apparel Collection車服套裝四大新品一次亮相。

曜越表示，由前英國奧運車手David Millar與Brompton工程師協手打造，採用極簡主義的Brompton新款P Line規格，升級許多高性能細節，經過反覆的產品測試而改良的手工鈦合金前叉以及後叉，不因追求速度而喪失舒適度，傳動變速因應急速衝刺以及穩定爬坡的靈敏切換，人與車的之間接觸點都是採用最好的產品配件，提供輕量化、性能效率以及舒適度；此款Brompton x CHPT3 V4甚至直接升級摺疊車款最輕量級Tubolito內胎以及耐用度極高的Schwalbe One 外胎，讓城市內通勤以最快的時間達標

Transit由前Adidas創意總監James Carnes設計，採用最新的獨家技術O.W.N設計，O.W.N代表「與自然合而為一」，使用天然材料並提供與自然性能結合的技術，為車友提供登山車卡踏(SPD)兼容性並將力量直接傳遞至踏板，去除一般傳統車鞋的不適感，O.W.N鞋底板完全隱藏在中底鞋室內，減少SPD卡踏扣片接觸地面，使一般路面行走更順暢，是首款專為城市騎行而設計的休閒鞋。