搶補班日商機，摩斯漢堡推出多項限時優惠活動，即日起到2月28日，早餐時段能以89元優惠價品嚐到熱銷咖哩豬排堡及中杯咖啡乙套。此外，2月17日至2月19日限時三日，摩斯全台門市大杯摩斯咖啡、摩斯經典奶茶任選第二杯享10元加價購優惠。2月17至2月28日來店消費椪糖雲朵拿鐵咖啡，加10元可享小薯、方塊薯餅、或北海道可樂餅三選一，即指定咖啡搭輕食小點享優惠價90元，一次滿足味蕾的雙重享受。

摩斯漢堡同時上架MOS Order APP，喜愛摩斯漢堡的消費者只要於APP使用「安心取溫馨送」功能購買電子票券，即可同享優惠，更可以延長優惠使用期限至三月，買越多越划算，MOS「安心取溫馨送」電子券除有寄杯、寄餐的功能，還能當作禮物轉贈給朋友，送禮免煩惱。

摩斯漢堡2月17日至2月28日加碼出擊，推雙重薯條優惠。第一重優惠，凡消費大杯冰紅茶或摩斯咖啡，可以10元優惠價加購小包薯條乙份。第二重優惠為購買和風蕈菇厚牛堡或干貝XO海老珍珠堡兩款指定套餐，就能以半價加購大包薯條乙份，讓美味加分。