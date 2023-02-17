美國國會參眾兩院外交委員會和軍事委員會的共和黨領袖16日致函美國總統拜登，敦促他在今後的預算案中增加用於台灣的外國軍事融資(FMF)，這項融資計劃可以通過贈款或直接貸款的形式向境外夥伴提供軍事資金來源。這4名共和黨議員還要求拜登，將2023財年《國防授權法》中的外國軍事融資20億美元的貸款，在2024財年中納入對台灣的20億美元軍事融資贈款。

據《美國之音》指出，這封給拜登的信中表示，「美國對俄羅斯入侵烏克蘭的回應顯示了安全援助的價值。......與此同時，中國共產黨對台灣的敵對達到了新的高度，海峽與印太地區軍事均衡繼續朝著對中國有利的方向轉移。中國越來越願意使用武力來脅迫美國的印太盟友與夥伴。」「它最近使用一個高空偵察氣球侵犯美國主權，它咄咄逼人地加強常規與核能力，對美國關鍵利益構成嚴峻威脅。為制止這些趨勢，美國必須帶著緊迫性來採取行動，捍衛自身，並確保我們的盟友與夥伴有抵抗中共所需要的能力。」

簽署這封信的4位共和黨國會議員是：參議院外委會資深成員、愛達荷州的吉姆·里施(Jim Risch)參議員，參議院軍委會資深成員、密西西比州的威克斯(Roger Wicker)參議員，眾議院外委會主席、德克薩斯州的麥考爾(Michael McCaul)眾議員，以及眾議院軍委會主席、阿拉巴馬州的羅傑斯(Mike Rogers)眾議員。

報導說，按照「外國軍事融資」，獲得批准的境外夥伴可購買美國的防務產品、服務與培訓，美國可以通過贈款或直接貸款的形式向境外夥伴提供融資來源。

上屆國會去年12月通過2023財年的《國防授權法》中，授權向台灣提供每年20億美元的「外國軍事融資」贈款。然而，隨後上屆國會通過撥款法案時，將對台安全援助的融資方式改為美國支持的貸款，而不是贈款，台灣須在12年內償還。

這幾位共和黨議員要求行政當局在2024財年的預算申請中增加美國國務院的外國軍事融資，納入向台灣提供最多達20億美元的外國軍事融資贈款。

這幾位共和黨議員在聯名信中說：「美國在採取有意義的行動以抗衡威脅我們利益的中共目標方面絕不能受到遏阻。我們必須願意接受在中國威脅和侵略之際支持台灣所帶來的緊張關係，我們必須有與言辭相符的行動。我們必須利用一切授權，向台灣提供武器裝備，使其成為更加強大、更有能力的夥伴——這只會幫助美國的國家與經濟安全。」