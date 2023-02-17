台新藝術獎公布今年入圍作品，歷經2022年全年度展演觀察、評論書寫、季提名會議獨立提名，到複選會議的共議討論，從115組被提名並同意參選之展演當中，選出17組入圍名單，表演藝術類包括李貞葳舞作《崩—無盡之下》、周曼農《偵探學》等共8組作品入圍。

今年提名觀察人共有9位，包括汪俊彥、吳孟軒、吳思鋒、吳嘉瑄、陳宜貞、張晴文、曾少千、黃亞歷、龔卓軍等人組成評選團，歷經2022年全年度展演觀察、評論書寫、季提名會議獨立提名，到複選會議的共議討論，從115組被提名並同意參選之展演當中，選出17組入圍名單，將於五月底揭曉「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」（獎金各100萬元），以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）三大獎項。

表演藝術獎完整名單包括蒂摩爾古薪舞集《bulabulay mun？》、秋杉所在《不存在的金烏》秋杉所在、複象公場《回家》、卓家安《我好不浪漫的當代美式生活》、《沿海六個夢》測不準工作室X洄遊式創作集、周曼農《偵探學》、開拓動漫事業有限公司《陰間條例：冥戰篇》、李貞葳《崩—無盡之下》李貞葳X法庫亞．佐坦。

17組入圍作品完整名單可至台新藝術獎官網，這17組將於5月下旬進行決選，5月27日頒獎典禮現場揭曉三大獎項得主。今年4月至5月也將規劃藝術獎系列推廣活動，包括影音及媒體系列專訪、台新金控一樓大廳影像展、「滾動的四連夜—藝術家見面會」、「我心目中得主」網路票選活動等。