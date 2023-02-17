中國大陸外交部發言人汪文斌17日，主持例行記者會。有記者提問，英國前首相特拉斯今天下午在日本發表演講，其中有很多批評中國的表態。特拉斯提出了一些「控制中國」的提議，包括要加強在太平洋地區與盟友的合作，打造一個「經濟版的北約」，從而遏制中國在該地區的影響力。此外，她還稱，地區國家應該積極提升台灣的「國際地位」，比如給予台灣防務支援，在經濟上提供更多的支持舉措等。對此，汪文斌表示，反對歪曲事實抹黑中國。

汪文斌指出，他還沒有看到提到所謂演講的具體的內容，但是中方一貫反對歪曲事實、抹黑中國。也想提醒英方的有關政客注意以下事實，國際民調顯示，中國政府在民眾中的支持率高達93％以上，這是對提到的相關言論的一個明確駁斥。

「我們還要強調的是，中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，中國的發展是世界的機遇，中國發展越好，越有利於世界和平穩定和共同發展。」汪文斌說，所謂中方威脅別國的安全、搞經濟脅迫的說法，完全是子虛烏有。台灣問題純屬中國內政，任何國家無權以任何藉口進行干涉。