28歲「龍舟天菜」陳俞安曾獲亞運金牌，16日凌晨出門準備去台北無償訓練原民小朋友龍舟課程時，連人帶車摔入14米施工涵洞送醫不治，家屬悲痛萬分。桃園市長張善政今下午前往殯儀館慰問家屬，給予10萬元慰問金，並表示會設法協助完成陳俞安的遺願。

桃市府送給家屬10萬元慰問金。（蔡明亘攝）

張善政今下午3時許，前往中壢區的殯儀館，慰問陳俞安的家屬。張說明，市府會去了解施工現場的維安是否符合規定，目前看到資料是符合規定的，會深入瞭解更多細節，此外也請社會局隨時主動協助家屬任何需要幫忙的地方。

家屬提到，事故現場燈光昏暗，是否施工相關設置有需檢討處？張善政表示，當地的照明原本就是那樣，有調出錄影畫面看到，警示燈當時正常運作，維持道路明亮度是基本要求，若明亮度有欠缺處會再補強，會再看有無改善空間。

至於家屬質疑工程圍籬未固定，張善政回應，要查詢施工規範，看規範是怎麼規定，在施工廠商的角度來講，應該是都有做到，但若施工規範還不夠完整，就是另外一個層次的問題，改進上要再下功夫。

陳俞安的母親哽咽提到，盼市府能給兒子的死因一個答案，陳生前熱愛龍舟運動，希望在他往生後能協助完成他的遺願，就是對於他無償訓練的原住民孩子們，能否提供相關協助，不然「天氣那麼冷，為何不在家睡覺，一大早就要出門」，就是熱心要推廣龍舟、讓龍舟運動向下扎根。

桃園市長張善政說，會設法協助完成陳俞安的遺願。（蔡明亘攝）

張善政則說，市府提供家屬10萬元慰問金聊表慰問，相信陳俞安也會希望，他帶領的這群划龍舟的小朋友，可以繼續有人帶領他們訓練、參加比賽甚至得勝，後續市府會花心思去看這群孩子，找人繼續帶下去，讓陳沒有遺憾。