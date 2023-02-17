周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌4.16點或0.9%，為461.08點。科技股跌1.8%。

美國週四公布的數據顯示，一月的生產者價格(PPI)來到近七個月最快升速。另一份報告顯示，美國初次請領失業救濟人數意外地減少。加大了對聯準會在更久時間維持高利率的預期和擔憂。

賓士升1.8%；該豪華車廠公布強勁營收，去年獲利也高於預期，並宣布新的股票回購計畫。

西卡升3.3%；該瑞士化工和建材廠公布2022年優於預期的營業利益表現。