周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌4.16點或0.9%，為461.08點。科技股跌1.8%。
美國週四公布的數據顯示，一月的生產者價格(PPI)來到近七個月最快升速。另一份報告顯示，美國初次請領失業救濟人數意外地減少。加大了對聯準會在更久時間維持高利率的預期和擔憂。
賓士升1.8%；該豪華車廠公布強勁營收，去年獲利也高於預期，並宣布新的股票回購計畫。
西卡升3.3%；該瑞士化工和建材廠公布2022年優於預期的營業利益表現。
歐洲股市周五開局跌近1%。隨著市場對聯準會固守政策緊縮軌跡的押注，對利率敏感的科技股下跌；而賓士和西卡(Sika)則因樂觀財報和前景而上漲。
周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌4.16點或0.9%，為461.08點。科技股跌1.8%。
美國週四公布的數據顯示，一月的生產者價格(PPI)來到近七個月最快升速。另一份報告顯示，美國初次請領失業救濟人數意外地減少。加大了對聯準會在更久時間維持高利率的預期和擔憂。
賓士升1.8%；該豪華車廠公布強勁營收，去年獲利也高於預期，並宣布新的股票回購計畫。
西卡升3.3%；該瑞士化工和建材廠公布2022年優於預期的營業利益表現。
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