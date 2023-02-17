交通部航港局與菲律賓海事產業署、韓國國際郵輪研究所及台灣遊輪產業發展協會今簽定「亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）合作意向書」，盼結合國際力量共同行銷，促成亞洲跳島郵輪航線，加速疫後郵輪產業復甦。航港局指出，國際組織預計今年底郵輪市場可恢復至疫情前，台灣也以此目標努力。

全球旅遊市場正逐漸復甦，跳島郵輪是全球郵輪市場的新藍海，根據國際郵輪協會（CLIA）預估，全球郵輪市場會在今年底恢復到2019年的水準，而過去10年探索型郵輪旅客成長5倍，預估至2027年每年會增加40萬名探索型郵輪旅客，而2022年下水的16艘新郵輪中，就有9艘是探索型郵輪，是國際郵輪的新玩法，也適合台灣發展。

台灣與菲律賓、韓國等東亞島鏈合作，簽署「亞洲跳島郵輪聯盟」（AACA）合作意向書，希望結合國際力量共同行銷，促成亞洲跳島郵輪航線，加速疫後郵輪產業復甦，以共同促進亞洲跳島郵輪發展為願景，推動籌組AACA，聚焦聯盟策略、推廣、交流、行銷、踩線、洽商等合作模式，號召區域內夥伴響應加入，期待發揮產業群聚效益，吸引國際郵輪以亞洲島嶼作為靠泊目的地，進一步串聯東北亞、東南亞地區跳島郵輪航程。

交通部常務次長祁文中表示，國際觀光的振興復甦是交通部今年重要的施政方向之一，並已定下今年入境觀光客要達到600萬人次的目標，郵輪觀光則是交通部推動國際觀光的核心業務之一；藉由跳島郵輪進行島嶼深度旅遊已成為郵輪旅遊的新趨勢，同時也是國際郵輪市場的新藍海，台灣位於亞洲島鏈中心，擁有豐富多元的島嶼觀光資源，在航線規劃上，往北可連結日、韓，往南可與菲、越、馬、印尼串聯。

航港局局長葉協隆強調，東亞國家都擁有豐富多元的島嶼觀光資源，是各國共同的優勢和特色，也與國際郵輪市場朝探索型郵輪發展的趨勢不謀而合，推動跳島郵輪不只要成立「國家隊」，更要進一步成立「國際隊」，結合鄰近的國家共同來推動，後續將與聯盟夥伴緊密合作，進一步探討聯盟的運作方式，在今年底前正式成立，也期待能邀請更多夥伴加入，讓亞洲跳島郵輪成為全球郵輪市場的新亮點。