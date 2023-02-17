少子化嚴重衝擊我國教育版圖，教育部組成退場審議會，評估與裁決高中以上學校存廢。在今(17)日下午舉行的會議當中，台南市私立新榮高中與苗栗縣私立大成高中被認定財務情況嚴重不良，後者甚至積欠教師薪資，被列為專案輔導學校，並勒令改善期限2年，若無改善，皆恐面臨停辦危機。

教育部表示，今日會議由政務次長劉孟奇主持，共有委員22人出席。在審議學校部分，教育部提到，台南市私立新榮高中為〈私立高中以上學校退場條例〉施行後，列入專案輔導的學校，經出席委員2分之1以上同意，該校符合條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依條例第13條第1項規定，給予該校改善期限2年。

另一所被列為專案輔導的學校，教育部指出，為苗栗縣私立大成高中，該校同樣為〈私立高中以上學校退場條例〉施行後列入專案輔導的學校。經出席委員2分之1以上同意，該校符合條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」及第5款「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」，認定為專案輔導學校，依條例第13條第1項給予該校改善期限2年。