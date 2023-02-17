228連假即將到來，深度旅遊體驗電商平台KKday分享，受惠於上半年連假多，國人出遊意願高，國外旅遊與國內旅遊銷售業績各占一半，可見國旅商品仍為市場剛需，統計228連假期間國旅商品銷售狀況，旅客最愛主題樂園門票、戶外露營、賞櫻行程，且以宜花東、台南、南投、高雄為熱門縣市。

抓緊連假商機，KKday針對家庭親子出遊需求，主打即買即用票券，只要網路下訂，即可免排隊刷QR code入場，熱門景點包含：台南十鼓仁糖文創園區、粉紅櫻花海九族文化村、墾丁鹿境梅花鹿生態園區和台中國立自然科學博物館等，優惠最低86折起。再推薦免自駕一日遊、免裝備露營、賞櫻直達專車等特色體驗行程，包含嘉義阿里山兩天一夜、陽明山賞櫻搭配六福萬怡酒店一泊一食、武陵農場賞櫻專車等，限時下殺66折起。

2／20起KKday將推出「2023戶外祭」，推薦多項上山下海的戶外體驗行程，包含豪華露營、SUP立式划槳、浮潛、賞鯨、獨木舟等下殺88折優惠，體驗後集點還可以再抽萬元露營商品，2／23起再推出飯店限時優惠39折起，228、清明連假保證有房。

KKday推出包車、包導遊行程，北部推薦陽明山、藍寶石泉秘境一日遊，搭配入住五星六福萬怡酒店一泊一食，最低1,799元起，針對中部旅遊，推出台中出發可以一日走訪武界、曲冰遺址以及奧萬大等熱門景點行程，售價985元起，南部則有嘉義出發阿里山兩天一夜行程，除了體驗阿里山最具特色的森林小火車，還包含特色住宿一晚，可以輕鬆享受小旅行，售價4,200元起。

免裝備、免搭帳的豪華露營，近來成為熱門體驗之一，KKday獨家販售「苗栗黃金好望角露營」，週六與連假期間還提供免費空拍服務，售價5,500元起，還有「新竹愛上喜翁豪華露營」，一泊四食加上體驗泰雅族特色獵人文化，售價4,050元起，喜愛東部自然風光則推薦「海邊舟舟曉晴星空露營地」，帳篷內就能欣賞日出與月光海景，售價3,500元起。另外，把握最後賞櫻機會，KKday武陵農場賞櫻專車持續熱銷，自台北或宜蘭出發，每人售價只要1,249元起，可以在櫻花管制期間直達武陵農場，熱門賞櫻景點還有南投九族文化村，推出購買門票加贈日月潭纜車車票，每人售價900元起。

針對帶孩子出遊的民眾，KKday推出多樣的展演活動、景區門票，線上購買就可輕鬆掃碼入園免排隊，第一屆「2023FOCASA馬戲藝術節」2／22到2／28於台南登場，可欣賞特技表演、品嚐台南風格美食，獨家95折優惠每人售價820元起，以及「台南十鼓仁糖文創園區」推出線上購票94折優惠，園區內好拍好玩又好吃，每人售價260元起。喜愛小動物則有「南投鳳凰谷鳥園生態園區」美食套票、「墾丁鹿境梅花鹿生態園區」、「宜蘭斑比山丘」等門票，售價140元起。想要兼具寓教娛樂，KKday也獨家推出「台中國立自然科學博物館」86折美食套票，搭配星巴克飲料券只要180元，讓父母與孩子都能享受美好假期。

KKday自2／22—3／6推出飯店快閃優惠，228、清明節、端午節連假保證有房，去年甫開幕、主打親子同樂的「台中鳳凰酒店」入住即可以七折價加購飯店九樓星際主題樂園入場券，每房售價2,888元起，以及榮獲台北米其林推薦的「台北S HOTEL」，連假不需另外加價，每房售價3,299元起。