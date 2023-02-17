為結合原住民族教會對族語保存與傳承之重要功能及角色，擴大原住民族語言推廣及發展據點，原民會發布「原住民族教會推動語言發展獎勵計畫」，編列9000萬元預算、助全國約500間教會族語證道、族語主日學、族語詩歌及讀經、教會族語環境布置、族語推廣活動，每間教會每年最高可申請34萬元經費。

行政院去年已核定「國家語言整體發展方案」，將在5年內投入72億元復振原住民族語言，原民會今年也將首度（預算、教會數量）獎勵原住民族教會(堂)以族語證道、族語主日學、族語詩歌及讀經、教會族語環境布置、族語推廣活動等。

原民會專員黃銘廷說，教會為原住民聚集的場所，是傳承族語最好的場域，因此擬規劃9000萬元預算，給予有需要的教會申請，「無論1個族人或2個族人皆可」，預估受益人數達5萬人。

原民會主委夷將‧拔路兒說，原住民族的語言己經是國家的語言，所以這6年多來，原民會廣設原住民族語言推廣人員、設置16族原住民族語言推動組織、族語老師專職化、設立原住民族語言發展基金會、認證結合工作權等。