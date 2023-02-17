雲林縣北港燈會光影藝術節結合在地藝師，打造「藝馬當先」藝閣車。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港燈會「2023北港光影藝術節」包含主燈區北港朝天宮與5處副燈區，集結11名藝師與藝術家展出近20組作品，活動至3月12日，17日雲林縣政府表示藝術節特別打造全台首創當代藝閣車「藝馬當先」，讓民眾可在北港媽祖遶境活動前免費體驗真人扮仙樂趣，搶先感受藝閣魅力。

北港鎮北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，結合靜態花燈與電動花燈，獨步全台帶動燈會熱潮，可說是「花燈的原鄉」，今年縣政府為迎接疫情趨緩後觀光熱潮，擴大舉辦北港燈會，主燈區為北港朝天宮光環境，副燈區包括顏思齊圓環、義民廟、巷弄老街、水道頭文化園區、北港登記所。

雲林縣長張麗善表示，今年春假期間北港朝天宮每天湧入逾10萬人次遊客，廟前中山路與周邊人山人海，為將這股觀光熱潮延續至農曆3月北港媽祖遶境與媽祖聖誕慶典，特別將北港燈會延長至3月12日，結合「2023北港光影藝術節」，把「香客變遊客」，帶動地方經濟發展。

張麗善說，北港媽祖遶境隊伍除了眾多陣頭，還有3、40座真人藝閣車隊遊行，光影藝術節結合傳統與現在，以真人藝閣為發想，規畫1座「藝馬當先」新潮藝閣車，請來藝閣技術保存者顏三泰、全美傑出工藝家蔡爾平、交趾陶大師吳榮等人聯手操刀打造，免費讓民眾坐上藝閣車扮仙。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，北港媽祖遶境藝閣車由真人扮仙，沿途撒下糖果、結緣小物，民眾夾道相歡，有如嘉年華盛會，被網友喻為「台版迪士尼花車遊行」，以往民眾若想參加藝閣扮仙要事先報名，「藝馬當先」新潮藝閣車提供最方便的扮仙機會，請大家踴躍參與。