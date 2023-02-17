華邦電2022年合併營收年減少5.06%，主要係因記憶體事業受產業庫存調整及消費性電子產品需求減弱影響，營業毛利率為46%，歸屬母公司淨利為新台幣129.27億元，每股盈餘為新台幣3.25元。

2022年記憶體事業營收為新台幣517.72億元，年減少11.17%，其中快閃記憶體產品線占比為57%，高容量NOR Flash產品營收占比持續提升。DRAM產品線占比為43%，同時於2022年，25nm製程產品已占DRAM營收六成五以上。

2022年記憶體產品營收在各應用類別占比分別為消費性電子(Consumer)占比降至20%，年減24%；通訊電子(Communication)占比降至29%，年減17%；電腦相關(Computer)占比略增至24%，年持平；車用及工業用相關(Car &Industrial)占比升至27%，營收年增10%，汽車和工業保持相對穩定。

庫存水平提高導致全球產能調整和資本支出控制，華邦電投片量控制導致產量降低，台中廠上季也啟動減產約3-4成，對後續資本支出連帶受控，將人力等資源調至將全產能拉升的高雄廠，預計高雄廠今年2、3月全產能生產，高雄廠大量量產將在下半年，高雄廠下一次擴充產能估在明年第一季。

華邦電表示，今年上半年供過於求和價格下跌可能有所改善，隨著美中競爭和大陸重新開放，帶來風險又帶來機遇，今年隨著全球經濟增速放緩，市場需求更多時間反彈。華邦電預估，元月將為投片最低水位，二月三月逐次增加，價格預估也將在第一季落入谷地，不過投片要回到先前水位，後續仍須持續觀察。減產對毛利率影響大，但亦須控制現金流，後續業績量成長，投片量也會跟著水漲船高。

以應用分析，PC第一季是修正谷底，第二三季會逐季增加需求，更寄望明年的疫後換機潮；通膨會影響各國基礎建設計畫，通膨目前已看到控制，不過目前對網通需求並不是這麼明顯，預估再過一兩季後評估會更明朗需求狀況，然網通設備世代交替，對往後記憶體需求仍可望持續增加；升息態勢長期仍走高，消費性電子亦尚不明朗。

華邦電去年合併折舊95.5億元，個別為82億元。今年度高雄廠開始提列折舊，預估數字會比去年高。