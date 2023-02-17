華南銀表示，新冠疫情衝擊全球生活，加上市場波動影響了人們財富價值，此時專業的理財規劃更顯重要，民眾對於理財規劃意識抬頭，需求亦逐年漸增加，華南銀行為提供理財客群專屬服務，持續培育及提升專業理財顧問團隊有關風險與保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產規劃及全方位理財規劃等多元專業知能，以利於客戶為出發點，彈性地且即時的因應市場變化，協助客戶把握機會規避風險，為客戶打造長期資產配置規劃，幫助客戶得以實現更好的生活計畫。

華南金今年1月稅後獲利14.48億元，月增、年增率雙雙都在2成以上，月成長27.8%，年增率則有24.94%，EPS為0.11元。華南金最主要的成長動能也來自銀行子公司，華南銀行元月合併稅前盈餘為16.78億元、合併稅後純益為13.51億元，EPS為0.14元，每股淨值為21.17元；不過，華南永昌證券獲利則較上月減少0.52億元，衰退幅度達52%。