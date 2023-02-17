中國大陸外交部發言人汪文斌17日主持例行記者會。有記者提問，美國總統拜登昨天表示，美國將制定更嚴厲的規則來應對偵察氣球或者其他飛行物對美國領空的入侵。在這一問題上，中美是否有討論並形成共同規則的空間？對此，汪文斌回應指出，美方沒有資格談論什麼建立全球共同規範，而是應當切實遵守國際法和國際慣例。汪文斌還在另一媒體提問答覆時質疑美方，為什麼能看見18000米高空的氣球，卻看不到俄亥俄州的毒蘑菇雲？

汪文斌表示，國際實踐當中已經有關於民用航空器的相關國際法規範，美方不顧國際法和國際慣例，過度反應、濫用武力擊落中方民用無人飛艇（偵察氣球），美方的氣球還多次未經中方批准，非法飛越中國領空。美方沒有資格談論什麼建立全球共同規範，而是應當切實遵守國際法和國際慣例。

此外，另有記者提問，美白宮新聞祕書16日稱，中國宣布制裁美軍工企業，旨在轉移對「氣球事件」注意力、想方設法扳回一局。事實很清楚，中方「偵察氣球」的確出現在美領空內，美民眾和全世界都看到了中方不負責任的行為。對此，汪文斌回應：「談到轉移視線，我倒是很想問問美方，為什麼能看見18000米高空飛行的氣球，卻對美國俄亥俄州上空的氯乙烯『毒蘑菇雲』視而不見？」

汪文斌問到，為什麼在北溪天然氣管線爆炸之初高調聲稱要調查追責，卻在美國記者有關最新調查報告出臺之後又異常低調？

汪文斌指出，美方還應該說明，美方後來擊落的三個高空物體到底是什麼。如果美方不認為這些物體出現在美國的領空是不負責任的行為的話，那麼美方又有什麼理由給中方亂扣帽子？美方不應濫用武力，過度反應，更不應藉此進行政治操弄、抹黑攻擊中方。