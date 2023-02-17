最近溫差變化大，不只容易感冒，對心臟也是一大挑戰。程涵宇營養師在臉書粉專表示，氣溫忽冷忽熱，血壓就像搭雲霄飛車會劇烈起伏，因此氣溫驟降時，血壓不穩的人大幅增加，30至50%的人血壓會升高，因此平常飲食要注意，對此她分享美國心臟協會（AHA）的改善心血管健康飲食10大指南，能夠保護心臟健康。

1、 健康體重

減少心血管疾病首要任務

2、 攝取各種不同種類的蔬菜水果

多吃蔬果有利降低死亡風險，而且種類越多越好，才能攝取到全面的營養素，不過提醒民眾選擇原型食物，少吃額外添加鹽或糖的果乾，例如鳳梨乾、芒果乾或蔬菜乾。

3、 吃全穀物食品

至少含51%全穀物的食品，以在家煮飯為例，至少一半白米一半全穀雜糧糙米類。

4、健康蛋白質

選擇植物豆類食物，不僅有益身體健康，對環境也更友善，或是吃魚類和貝殼類海鮮，吃乳製品則建議挑選低脂或無脂肪，而不是全脂乳製品，假若想吃紅肉或雞肉，應選擇瘦肉並避免加工肉類。

5、選用液體植物油

避免使用所謂的熱帶油，例如椰子油、棕櫚油，或是奶油和豬油類的動物脂肪，也不要選部分氫化油（partially hydrogenated fats），建議民眾使用大豆油、玉米油、紅花籽和葵花子油、核桃油、亞麻籽油、芥花油、橄欖油、花生油及大多數堅果油等。

6、少吃加工食品

加工食品會影響健康，尤其是超級加工食品，像是火腿香腸，餅乾等，多吃可能導致超重和肥胖症，或是心臟代謝紊亂，例如二型糖尿病、心血管疾病，增加死亡率。

7、少吃含糖食品和飲料

少吃加糖飲料和食品，無論是葡萄糖、右旋糖或蔗糖及其他甜味劑，比如玉米糖漿、蜂蜜、楓糖漿。

8、少吃鹽

特別要注意加工食品、罐頭及包裝食品中的鹽。

9、酒別多喝

如果沒喝酒嗜好，最好就別喝，若是喜歡喝酒，平時小酌就好，2020至2025年美國人飲食指南建議，女性每天酒精飲料不要超過1杯，男性每天則不要超過2杯。

10、維持良好飲食習慣

維持良好飲食習慣，有益心臟與身體健康，而且應該即早開始，過去有研究證明，飲食質量差與心血管疾病和死亡風險增加，有著密切相關。

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