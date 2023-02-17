旅德鋼琴家藍惠屏近期返台，為聽眾規劃一系列作曲家改編作曲家的改編曲，例如：李斯特改編舒伯特藝術歌曲、鋼琴家普雷特涅夫改編的柴可夫斯基芭蕾組曲、布索尼改編的巴赫D小調夏康舞曲，帶觀眾從另一位作曲家的耳朵，發現平常熟悉曲目的新觀點。

「改編曲」在十九世紀是非常重要的樂種，保留原創者音樂核心，同時展露改編者的慣用風格技法，幾個世紀以來，兩者一直在時間裡相互對話著，除了全新的音樂創作之外，樂曲一遍又一遍地透過演奏者與改編者的重新詮釋演奏，讓原曲呈現全新的面貌。整首作品從一個作曲家的筆下，流入另一位作曲家的筆下，主辦單位大聲藝術如此形容這特殊的改編曲：「你正在用李斯特的耳朵，聆聽舒伯特的歌曲。」

旅德鋼琴家藍惠屏來自屏東，在台求學期間師事解芮君、吳季札、郭宗愷與劉本莊等教授，國立藝專畢業後，赴德國國立科隆音樂與舞蹈學院就讀，師事知名鋼琴家陳必先。（大聲藝術提供）

藍惠屏旅居德國，畢業於國立羅斯托克音樂與戲劇學院，以最優異成績「特優」獲得最高演奏家文憑，並取得室內樂演奏文憑。她曾在母校羅斯托克音樂與戲劇學院教授鋼琴與現代音樂。

她來自屏東，在台求學期間師事解芮君、吳季札、郭宗愷與劉本莊等教授，國立藝專畢業後，赴德國國立科隆音樂與舞蹈學院就讀，師事知名鋼琴家陳必先。

藍惠屏也致力於新音樂作品的演奏，曾擔任鋼琴獨奏與羅斯托克北德交響樂團首演鋼琴協奏曲，也獲選為德國新音樂協會與摩登樂集之樂壇新秀演奏家，以及參與德國Witten當代室內樂音樂節的音樂裝置作品設計。