屏東高樹鄉新南村新日段一處農路，遭地主施設鐵門將路封閉，造成鄰居出入困難，為此，遭波及農民集結鄉公所前抗議，盼公部門能有作為；但地主駁斥，都想要走免錢的，世上哪有這種事。

高樹鄉公所接下農民陳情書，強調已啟動既成道路認定作業程序。（林和生攝）

協助協調的新南村長張吉源表示，這起糾紛起源因土地重測，發現道路經過一處私人地，劉姓農婦擔心影響後續通行，因此向地主購入，其他共同使用道路的農家，也願意共同支付款項，作為繼續行走條件。

但林姓地主以這條是既成道路為由，拒絕付款，雙方經調解委員會多次介入協調未果，劉婦便決定，花錢架設鐵門將路圍住。

劉婦說，本來就是使用者付費，大家都願意出錢解決道路問題，唯獨林男不肯，等於白白享用現成，哪有這種道理，鐵門就搭在自己的私人地上，若要通過，要租、要買都願意談，但也只有這兩條路。

對此，高樹鄉公所秘書梁達鳳接下農民陳情書後強調，站在公部門依法行政立場，不會偏袒任何一方，屏東縣政府有明訂關於既成道路的標準作業程序認定，目前公所已經啟動相關機制，也盼雙方以和為貴，讓事情能夠圓滿解決。