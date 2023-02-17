這樣的工作你願意做嗎？一名29歲的男網友表示，他的月薪有32K，工作內容很簡單，只要每天花1個小時幫忙跑腿買飯，就可以自由自在地滑手機滑到爽，但他也因此覺得「無聊到懷疑人生」，萌生離職的念頭。貼文一出，引發熱烈討論。

原PO在PTT八卦板以「工作就是滑8個小時手機該離職嗎？」為題發問，表示自己的工作是行政職，上班時間是早上8點到傍晚5點，其中有1個小時要幫大家跑腿買飯，剩下的8個小時可以自由地滑手機，完全不會有人干涉，工作3個月以來只覺得「要瞎了」。

原PO透露，他的工作屬於一年一聘、見紅就休，沒有三節、年終獎金，月薪則是3萬2千元，勞健保約1千元。雖然乍看薪水普通，工作量極低，但原PO卻和同事間完全沒有業務交流，更沒有共同話題，大嘆「無聊到懷疑人生」，因此他上網請益，是否該趁試用期結束前遞出辭呈？

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「貴司有缺人嗎QQ」、「很辛苦，對視力負擔很大，我可以跟你換」，不過也有人建議原PO加利用時間，「順便兼做網拍+炒股，請低調」、「看起來是念書的好缺，準備進修呀」、「接個兼職起碼月領6萬，不好嗎」、「這麼多時間拿來學習不好嗎，是你自己選擇滑手機虛度光陰的」。