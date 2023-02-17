2023年是雲門舞集創辦50週年，今（17日）天在雲門劇場由藝術總監鄭宗龍宣告首波五十週年的計畫，包括國家電影及視聽文化中心在3月將推出以雲門舞作為策展核心的跨域影展，讓觀眾於大銀幕上重溫雲門的精彩舞作。

國家影視聽中心董事長藍祖蔚表示，影展是七零年代的回顧，「1978年影視聽中心前身、電影圖書館成立，我們的宗旨是從歷史找到安身立命的所在，而這件事情雲門早在1973年就開始實踐。我們這次透過影像再生雲門舞作，與亞洲五位電影大師的作品對應，重新思考每個議題，與電影和舞作之間的連結是什麼，提供大家觀看表演的另外一種方式。」

影展將於3月4日開幕，為期五週，播映內容包括林懷民的《流浪者之歌》、《水月》、《關於島嶼》與鄭宗龍的《十三聲》、《定光》，共五齣舞作。並由鴻鴻策劃和舞作相對應的電影，包括印度薩雅吉雷導演的《大樹之歌》，韓國李滄東導演《生命之詩》，日本足立正生導演的《斷食藝人》，日本高嶺剛導演的《運玉義留》，及蔡明亮導演的《你的臉》。