張正杰、吳美蓉這對墾漂夫妻，在恆春協助社區地方創生時，發現個寶，常見於恆春鎮水蛙窟社區的「茵陳蒿」，外表像雜草，無人在意，當地人還拿它來除蚊，但在國外，它可是天然香料，為此，夫妻倆研發出茵陳蒿香草油，還將它入菜煮牛肉麵，讓地方看見新生機。

張正杰（左）、吳美蓉（右）這對墾漂夫妻，除研發出茵陳蒿香草油，還入菜煮牛肉麵，讓地方看見新生機。（謝佳潾攝）

張正杰是高雄人、吳美蓉是屏東萬丹人，他們都在恆春工作逾10年，分別在海生館當解說員、企劃經理，在聯合社區發展協會當行銷企劃，2人因工作關係長年與社區接觸，進而協助社區地方創生，2019年夫妻倆為陪伴小孩長大，毅然決然辭職創業，但依舊陪伴社區。

2人在恆春鎮開了間餐廳，以尋找「風土味」為出發點，將地方特色入菜成為創意料理，同時也將餐廳作為地方創生的平台教室，持續與社區挖掘在地之美、發展成遊程，而近來在水蛙窟社區廚娘鍾珮玲的分享下，得知了「茵陳蒿」這個寶。

張正杰說，在水蛙窟社區四處可見茵陳蒿，但不懂的人看不到它，因為會把它當成雜草，而在地人都拿它除蚊，只有廚娘說好像可以入菜，後來他查資料發現，茵陳蒿在歐美是普遍使用的香草，可用在各式料理，有消除魚或肉類腥味的作用。

夫妻倆與社區討論後，大家達成共識，「茵陳蒿只用來除蚊太可惜」，為此，張正杰努力研發，最後成功將茵陳蒿加入橄欖油煮成「茵陳蒿香草油」，還嘗試用它煮牛肉麵，成果大獲好評。

張正杰、吳美蓉（圖）這對墾漂夫妻，除研發出茵陳蒿香草油，還入菜煮牛肉麵，讓地方看見新生機。（謝佳潾攝）

吳美蓉說，目前正向縣府文化處送計畫，希望茵陳蒿香草油可以變成社區遊程DIY的一環，從採摘、製作、入菜再到播種，讓遊客一條龍式體驗，才能與地方，若只是單純地賣香草油，遊客無法產生連結，也失了地方創生的意義，而地方對該計畫非常期待。

吳美蓉說，在計畫開始執行前，社區希望香草油先在餐廳以創意料理的方式呈現，因此茵陳蒿牛肉麵成了繼港口茶茶泡飯後，餐廳第2道風土味料理，並廣受消費者喜愛。