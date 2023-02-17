書中人物林阿好女士，述說早年山區故事。（太管處提供）

新書作者李瑞宗教授。（太管處提供）

太魯閣國家公園中橫公路，早年開鑿闢路，有許多築路人無私的付出與外人不知的故事，太魯閣國家公園管理處今發表新書《立霧注》，邀請多位中橫耆老，其中林阿好女士，說到爸爸遭落石擊中，因公死亡，一度哽咽。太管處感謝住民分享，逐漸拼湊出早年中橫情景。

百年來，太魯閣交通與道路的變遷歷程，激盪出許多深具傳奇性的精采故事。太管處為持續增補建構當地人文歷史資料，委請李瑞宗教授，針對日治時期、中橫闢築與開通時期、國家公園發展等人文歷史進行調查，出版《立霧注》一書。20年前，李瑞宗也協助太管處出版《蘇花道今昔》，介紹蘇花海岸道路的演變歷史，該書曾榮獲優良政府出版品獎。

今在太管處舉辦新書發表會，邀請了幾位中橫耆老林阿好女士及周美華、楊龍等，還有太管處退休前處長游登良、黃烘達等人，一同分享不同時期的故事。

林阿好在10幾歲、中橫修築時期即入山工作，之後隨著工務段上班的先生李樂定居洛韶，在中橫工作及生活長達16年之久。她說當年交通、孩子讀書都不方便，早年徒步入山工作，也曾當面問開路工父親「工作辛苦又危險呢」，父親沈默不語，叮嚀他要小心，心想這是父親對工作的負責與執著，卻在一次落石山崩意外殉職。

林阿好育有一子二女，都已成家立業，其子李復鄉是現任基隆榮服處副處長李復鄉，也出席現場，對於太魯閣及中橫公路都各有著極為深刻的情感及生命記憶。

太魯閣豐厚的人文歷史，經過李瑞宗實地踏查、訪談耆老，並從繁雜的文獻史料及珍貴老照片中，抽絲剝繭找出許多不同以往的視角，呈現太魯閣百年來與交通道路相關的精采過往，如日治時期著名的植物學家早田文藏與佐佐木舜一、畫家鹽月桃甫，進入太魯閣採集植物、采風，另有國立公園、部落遷移、產金道路、落腳中橫的居民、中橫健行隊、白楊施工道路、國家公園設置後的中橫等等。

《立霧注》目前已於國家書店、三民書局及五南文化廣場上架展售中，民眾可以逕洽選購。