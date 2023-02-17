裝修業缺工、缺料及現代人重視個人風格，促使DIY居家修繕成為風潮，依據英國TechNavio調查顧問公司，從2020年到2025年，全球DIY居家裝修零售市場將以5%的複合年均成長率快速成長，市場規模預計增加1547.6億6美元。此外，近年來「自己動手做」也成為現代人排解煩悶與紓解壓力的方式之一，促進DIY市場的快速成長，潛在商機龐大。

DIY範圍涵蓋甚廣，從居家修繕、裝潢改造、拖車改裝、藝品製作到園藝植栽等各類型的修繕和手作項目，包羅萬象，DIY儼然已成為國人日常生活型態，帶動需求，促進市場發展。

外貿協會看準居家修繕及DIY市場成長趨勢，辦理全新展覽並將邀請國內外DIY相關企業、品牌商、觀光工廠、手工藝教室及創客工坊參展，另搭配研討會、體驗課程、職人展演、網紅直播及DIY作品選拔等活動，將世貿一館打造成全台最大跨領域DIY盛會。參觀者不僅能夠與職人交流、學習修繕及工藝技巧，更能夠在展場發揮創造力，體驗手作樂趣；經銷商、代理商，甚至手作愛好者更可省去舟車勞頓，一次購足多種創意材料和工具。