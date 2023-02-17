坊間常流傳精盡人亡、精液敷臉可美容等說法，泌尿科醫師表示，精液營養成分不高，且每天身體都會製造新的精子，因此不會攸關性命存亡也無法養顏美容，男性平常只要多攝取營養就不用擔心會用盡，且哈佛研究發現，每月射精超過21次，罹患攝護腺癌的風險大幅降低，也有研究指出故意不射精或減少射精反會引起攝護腺發炎。

馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在其臉書粉專表示，精液主要有2成分，包括精蟲與精漿，前者由睪丸製造，帶有男性的遺傳物質，與卵子結合形成受精卵；後者則由攝護腺、副睪丸、儲精囊分泌，可增加精子活動力與存活率，並含有少量的微量元素和蛋白質。

他表示，總體而言，精液營養成分並不高，也不具有血液成分，因此不會攸關性命存亡或有養顏美容的功效。

陳鈺昕並補充，適時的「清槍」有益男性身體健康，哈佛研究團隊曾有研究發現，每月射精超過21次，罹患攝護腺癌的風險降低，也有研究指出故意不射精或減少射精反而會引起攝護腺發炎。至於合理射精頻率，他表示，原則上沒有規定合理的次數，還是要根據3大條件：慾望、身體狀況、勃起功能，來評估自身能力，量力而為、適可而止。

哈佛大學曾公布一項針對29,342名的46~81歲受試者的相關數據，了解其在青年期、中年期的每月射精頻率與之後罹患攝護腺的相關性，結果發現，射精頻率較高的男性，攝護腺癌的風險呈現降低趨勢。研究指出，相較於每月射精4～7次的男性，每月射精21次的男性，罹患攝護腺癌機率降低31%。