戴上VR眼鏡，明明身在劇場，但卻可以搭上火車，參觀花園，還可以參加舞會，曾獲2021年威尼斯影展最佳VR體驗獎、由編舞家布蘭卡．李編創的作品《巴黎舞會》，明（18日）天起在台演出，帶觀眾原地旅行。

曾獲2021年威尼斯影展最佳VR體驗獎、由編舞家布蘭卡．李編創的作品《巴黎舞會》，明（18日）天起在台演出，帶觀眾原地旅行。（鄧博仁攝）

布蘭卡表示，很開心能帶著全新作品《巴黎舞會》，「這個作品結合現場舞者、音樂的節慶氛圍、隨選的替身、語言與淺顯易懂的故事，適合所有觀眾體驗，無論是青少年、成人或長者都能參與其中。不僅展現了當前VR的技術、創作潛能，更是一場無可比擬的沉浸式體驗。」

戴上VR眼鏡，明明身在劇場，但卻可以搭上火車，參觀花園，還可以參加舞會，曾獲2021年威尼斯影展最佳VR體驗獎、由編舞家布蘭卡．李編創的作品《巴黎舞會》，明（18日）天起在台演出。（鄧博仁攝）

《巴黎舞會》每場由10名觀眾和2位專業舞者一起在實體場域中共同作為主角表演，觀眾首先能自行挑選由香奈兒設計的舞會服裝，裝扮自己的虛擬化身（Avatar），然後每個人都可以在空間內自由移動，跟隨故事女主角的愛情故事，踏上穿越不同宇宙的冒險旅程。布蘭卡說，不用擔心衣服穿不下，「因為是科技助力，沒有界線。」

不論是穿越到豪華宴會廳、奇幻花園派對還是最終站的巴黎歌舞俱樂部，隨時都能與舞者或其他觀眾真實互動，觀眾將與朋友或家人一同享受這場35分鐘的VR盛宴，這次的VR沉浸式體驗完美將虛擬與現實界線融合，榮獲2021年威尼斯影展最佳VR體驗獎。