隨著民眾的健康意識提升，許多人都相當關心自己的身體狀況，還會吃各式各樣的保健食品，尤其B群最為常見，不過市面上B群種類多，到底該如何挑選才能不踩雷？對此，營養師彭逸珊整理出5大挑選撇步，包含種類、劑量、大小，以及是否添加複方產品和擁有第三方檢驗。

彭逸珊在臉書粉專發文指出，B群有8種，分別為B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12，與神經傳導、紅血球健康、皮膚健康和能量正常代謝等功能息息相關，在挑選B群時有5大眉角要掌握。

▍眉角1：種類

有些產品只含特定幾種B，並非全部都有，可以先看想要哪種功能，再決定要購買含有哪些B的產品，也可以買全部都包含的比較簡單。

▍眉角2：劑量

國內產品許多是以「每日營養素建議攝取量」做參考，當然也有較高劑量的產品，如果平常三餐攝取均衡，其實補充第一種就可以，有功能醫學或治療方面考量的話則可使用劑量較高的產品，但不建議自行購買高劑量產品長期補充。

▍眉角3：大小

好吞的補充品才能長期補充，總不能還沒補到就先噎到。

▍眉角4：複方

除了單純的B群之外，現在也有很多產品會添加像是薑黃、牛磺酸或肌醇等原料，可考量平時的生活型態挑選不同的複方產品。

▍眉角5：檢驗

檢驗報告很重要，國內常見的像是SGS、台美檢驗、全國檢驗都是公正第三方的檢驗機構，避免吃保健品吃出問題來。