台中一名男子於去年涉嫌凌虐同居女友的7歲兒子，除用繩子、膠帶綑綁虐打，甚至用筆插男童肛門，金屬扳手等打到男童雙腳骨折，男童母沒制止還拿繩子協助綑綁，台中高分院審理判男子9年、女子6月徒刑，可上訴。

檢警調查，警方獲報趕抵時，發現男童全身赤裸身上多處受傷，趕緊將他送醫治療，檢查發現男童肛門有新舊傷痕及直腸潰瘍狀況，懷疑有虐童情事。

判決書指出，涉虐男子和女友及女友7歲兒子同居，男子以男童不聽話為由，先綑綁男童，再以金屬扳手毆打，導致男童雙腳骨折，並以彈指方式凌虐他生殖器，男童多處受傷。

男子坦承有綑綁、毆打男童，只是叫男童用屁股夾白板筆，因為筆一直掉下來才拿筆戳屁股，辯稱沒拿東西插男童肛門，另一次因男童犯錯有用掃把戳屁股。

男童母親辯稱，長期被男友控制，且當時自己懷孕，見男友情緒失控，逼不得已才去拿繩子綑綁兒子，不是有意虐童，請求請求從輕量刑。法官認為，女子身為男童親生母親，卻沒有任何保護幼子的動作，僅稱怕男友生氣，不採信其說。

二審法官認為，男子和男童母親已觸犯成年人故意對兒童犯傷害罪、妨害自由罪等，男2拿物品插男童肛門則違反加重強制性交罪，判9年徒刑，男童母親協助男友施虐，判6個月徒刑、緩刑3年，可上訴。

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