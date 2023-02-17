彰化駕車族停車艱難，彰化縣政府爭取前瞻補助，投入11.2億元，興建縣史最大規模立體停車場，彰化市延平公園等都進度超前，預計下半年度陸續完工，縣府再加碼，提出縣府旁南郭路停車場立體化規畫，初估4.4億元，容量是目前3倍，補助計畫公路總局審查中。

彰化縣政府工務處表示，彰化市路邊停車只有1166格，既有停車場多是平面、規模小，近年來大埔商圈崛起，縣府爭取前瞻補助，彰化市延平公園改建地下立體停車場將提供汽車格302席、機車格268席，興建地下二層停車場及地上景觀休憩空間，統包工程經費為4.744億元

，目前進度52.89％，已超前5.74％，預計今年8月底完工。

同樣納入前瞻計畫，彰化市公所發包「台鐵彰化車站後站停車場」，總經費3.7166億元，將打造地下1層、地上4層立體停車場，停車格位從原來115格，增加到汽車295格、機車515格，停車場與天橋、扇形車庫結合，提供遊客和市民更多的方便。

納入前瞻還有員林市三和公園地下停車場及活動中心興建統包工程，經費3.47億元，已完成地下2層結構物，正進行地下1層結構物鋼筋模板工程，施工進度達43.69％，預計今年12月完工。是彰化縣唯一結合停車場、公園、里民活動中心、長照中心四合一功能的大型停車場，為員林注入新的活力。

最近縣府交通處又提報一項令人振奮的計畫，就在縣府旁的南郭路停車場，原本只容納68部汽車，由於上班、洽工、人數多，機車停放區常滿爆，縣府規畫立體化工程，預估經費4.4億元，汽車停放將從68部增加210部，機車格也將增到523格，地方期待公路總局審理能過關。