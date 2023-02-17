一名女網友在網路上分享自己家人從歐洲回來後行李被剪開，且價值14萬的物品不翼而飛，讓她氣憤的發文點名桃機，並指控「懷疑是桃園機場人員犯的案」，貼文曝光後引來許多網友憤怒表示「有起點，有轉機，有終點，最後只懷疑終點台灣海關，台灣人比較好栽贓嗎？」，也為桃機人員抱屈表示「桃勤員工好可憐，還被抹黑」。

一名女網友在臉書《爆料公社》發文表示自己的行李箱被剪開，且不少東西遭到偷竊，她發文詢問網友「有沒有人乘坐2/15阿聯酋EK206 米蘭->杜拜，或2/16 阿聯酋EK366 杜拜->台北的班機」並詢問「有行李被剪開、東西被偷走的情形？」，她指出家人從歐洲留學回來結果行李箱被剪開，行李箱內有不少東西被偷，她表示被偷的物品價值至少4500歐元（折合新台幣約14萬左右），連行李箱的綁帶也不翼而飛，原PO氣得在文末表示「我們懷疑是桃園機場人員犯的案，已報警處理也通知航空公司」，更點出「畢竟以前有集體犯案的先例」。

貼文曝光後掀起網友議論，不少人看了相當氣憤表示「沒有證據就說桃機工作人員偷竊，真的很過份，是不是應該道歉」、「如果是從米蘭就托運怎麼不說是米蘭到杜拜這段？轉機行李托運的時間還比桃機下貨還要久勒」、「好奇問一下，為什麼不會懷疑是米蘭或杜拜的問題」、「你的『好人一生平安』我們不敢收，哪不懷疑只懷疑桃機？前面卻不追只因為你說有先例？要台灣人幫忙還先懷疑台灣人有夠雙標」、「你下機，行李出艙上轉盤時間不會超過30分，懷疑桃勤就過份了」、「支持桃機人員提告」。

在網友的炮轟下，原PO事後也急忙更新內文，並表示「目前推想有可能是義大利，因為退稅的時候他們有開行李箱清點退稅的東西，有可能是那時候不肖人士發現然後之後通報動了手腳的團體作案，在此還是給大家一個借鏡」。

不少網友也提出建議表示「這種拉鍊旅行箱，偷東西可以完全不需破壞，只要拉鍊趴開就可，其實不止義大利，各國都有這種偷東西狀況，所以貴重物品千萬不要放行李箱」、「認真建議歐洲旅遊最好用鋁框行李箱…被偷的機率比較小！因為開箱比較麻煩」；也有不少網友表示出國保險很重要，表示「通常這種發生在國外的行李破壞問題最後都無解，只能拿著報案紀錄跟保險公司申請理賠」。