昔日韓國的SM娛樂、JYP娛樂和YG娛樂是許多有星夢的少男少女，最想進入的3大公司，但最近SM娛樂爆出被HYBE收購，掀起軒然大波；而SM娛樂是由王牌經紀人李秀滿創立，日前他「被離開」公司後，過去因挪用公款被通緝事件又再次引起討論，最令人震驚的是，李秀滿在SM娛樂23年私吞7443億韓元（約新台幣186億元）。

SM娛樂日前宣布不再與李秀滿續約，他的股份也被HYBE買下，也讓HYBE成為SM娛樂最大股東，為韓國演藝圈投下一枚震撼彈；不過，李秀滿雖然靠著賣出股份賺了不少錢，但過往醜聞全被挖出，根據韓國媒體《Dispatch》（D社）爆料，李秀滿曾因挪用公款遭到通緝。

報導中指出，李秀滿當年為了讓SM娛樂成為上市公司增加資本，擅自使用公司近上億元預備金，瞞著公司所有股東進行所有事，在SM公司如願上市後，他個人透過股票賺了不少錢；但李秀滿大筆收益被警方盯上，他才把挪用的公款放回去。

不過，李秀滿仍然因為涉嫌挪用公款遭國際刑警通緝，最後被判刑2年、緩刑3年，當年不僅震驚韓國演藝圈，連社會大眾都譁然。據悉，李秀滿領導SM娛樂長達23年，這期間包含他賺的或不正當所得，高達7443億韓元（約新台幣186億元），如今韓網更瘋傳他想蓋賭場和種植大麻，才會把持有股份賣掉。

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