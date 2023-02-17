受需求下降及經濟大環境影響，全球半導體景氣反轉，尤其大陸晶片業又遭到美國多次出口管制重挫，根據陸媒援引數據披露，大陸2022年全年有超過5700家晶片相關企業消失，遠超以往。

陸媒《鈦媒體》獨家取得企查查數據顯示，大陸2022年吊銷、註銷晶片相關企業多達5746家，較2021年的3420家成長68%。目前現存晶片相關企業為17萬家。

報導指出，去年前8個月，大陸吊銷晶片相關企業達3470家，而剩下4個月，增加了2300多家企業，這代表平均每天就有超過15家晶片企業消失。

半導體需求急轉直下，外加通膨、美元升息及脫鉤等不利因素衝擊，大陸晶片業無法獨善其身。報導指出，全球晶片產業衰退和產業局勢反轉，是去年大陸晶片企業數驟減的最大原因之一。

英特爾、三星發布慘澹的2022年財報，顯示半導體需求急遽惡化。英特爾2022年全年營收下滑100億美元，獲利年減60%；三星2022年全年營收僅微幅成長8%，營業利潤年減16%，觀察去年第四季財報，營收下滑8%，獲利更是較前一年同期銳減69%，創歷史新低。

至於大陸半導體業方面，159家上市公司中，有104家已經披露2022年業績預告，其中49家上市公司預計淨利較前一年同期下滑。報導指出，美國對華半導體出口限制，也極大影響著晶片公司業績和行業信心。

報導稱，雖然以註冊公司數量判斷大陸晶片產業的成敗，並非十分精準，但仍具有參考價值，能夠觀察整個產業的趨勢。過去幾年晶片業火爆，一些無半導體技術經驗的入門者成立企業，但問題是半導體供應鏈很複雜，這短期內無助大陸實現晶片自主的根本性問題。

此外，無論是艾司摩爾的曝光機，或是台積電3奈米製程等技術，都顯示大陸晶片產業仍需要仰賴海外企業技術和產品供應。