玩這麼刺激？大陸日前傳出有男女在天橋上「啪啪」野戰，沒想到，疑似太過於激烈，導致女子裸全身墜落馬路上，仰躺在地上沒任何動靜，疑似失去了生命徵象，一旁圍觀的民眾也直呼「可惜了、可惜了」，並且大喊「快點叫救護車啊」；對此，網友則表示「野戰有風險、野戰須謹慎」。

16日晚間一段天橋「野戰片」在微博流傳，拍攝地點大陸深圳龍華區深圳北站東廣場，凌晨2時許有對情侶在天橋上演「啪啪」野戰秀，男子身上穿著衣服，女子則全身脫光光，豈料，疑似雙方「嘿咻」太激烈，女子不慎從橋上墜落，摔落馬路上，呈現赤裸T字型躺平，一動也不動。

疑似有情侶在天橋上「野戰」太過激烈，導致全身脫光的女子不慎墜落橋下，失去生命跡象。（翻攝自微博）

從目擊者拍攝的影片可見，女子裸全身躺在馬路上，拍攝影片的男子頻喊「可惜了、可惜了」，並指出在橋上的男子和墜橋的女子是一起的，地方警察來到現場時，也趕緊指揮一旁交通，拍攝影片男子大喊「快點叫救護車啊」，而旁邊的1名女圍觀民眾則表示「救不了了、救不了了，我看她很大力的掉下來」，還指出室從橋上的「那個位置」掉下來的，其他圍觀民眾疑似看到女子動了一下，頻喊「還會動、還會動」。

影片在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「真的是簡單的野戰嗎？會不會是謀殺」、「玩的刺激」、「這下真的爽上天，又落地了」、「野戰有風險、野戰須謹慎」、「這啪啪刺激」、「真是無奇不有」、「若有點公德心，都不會落到這個下場」。