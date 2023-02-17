交往時有些人會為愛付出一切，甚至把伴侶看得比自己還重要，一旦被對方背叛後，她們就會非常不甘心。《搜狐網》近日分享3個用情很深，但愛人若是偷吃、欺騙，她們絕不會原諒對方，甚至會產生復仇心態。

1、 雙魚座

雙魚女外表看似單純無辜，但私底下有著一顆叛逆的心，若是被人背叛，更是難以接受。別人若是先釋出善意，她們自然也會表現出友好，假如被冷漠對待，雙魚女也不會擺出好臉色，談戀愛也是如此，她們會將精力和時間奉獻給愛人，用情非常深，一旦發現另一半欺騙她們，就絕不會選擇原諒，甚至還會用最殘忍的方式報復。

2、天蠍座

天蠍女給人高冷的感覺，不過當雙方熟識後，就會發現她們只是慢熟，在愛人面前會展現出最真實的一面，不過她們控制慾極強，無時無刻都想掌握對方的行蹤，雖然同樣用情很深，不過一旦被背叛或欺騙，她們就會產生報復慾望，抱持「你不讓我好，我也不讓你好過」的原則，建議天蠍女這時應先冷靜一下，以免做出傻事。

3、射手座

射手女雖然對生活沒太高的渴望，但卻非常嚮往愛情，她們容易動情，而且常會因感情而沖昏頭，甚至出現迷失自我的狀況，談戀愛時她們處處都為愛人著想，把對方看得比自己還重要，但也因為愛得越深，翻臉後恨也就越深，一旦被伴侶欺騙了，她們就會產生復仇心態，一定要讓對方嘗到苦頭，所以千萬不要得罪射手女。