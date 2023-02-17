屏東74歲劉姓婦人日前掉入網路投資詐騙陷阱，在加入股票投資Line群組後，認識一名自稱是投資老師的網友，劉婦與對方從未見面，但卻聽信對方慫恿，準備投資300萬，所幸在匯款時被及時勸阻，劉婦當下才驚覺原來素未謀面的投資老師是詐騙集團的幕後藏鏡人。

屏東74歲劉姓婦人日前掉入網路投資詐騙陷阱，準備投資300萬，所幸在匯款時被及時勸阻。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

潮州警分局指出，74歲劉姓婦人日前在入股票投資Line群組後，認識一名未曾見過面、但自稱是投資老師的網友，對方提供劉婦投資股票資訊，還下指導棋，天花亂墜講得劉婦信以為真，準備投資300萬。

屏東74歲劉姓婦人日前掉入網路投資詐騙陷阱，準備投資300萬，所幸在匯款時被及時勸阻。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

某天，劉婦到銀行準備匯款，台灣企銀行員察覺有異，趕緊報警求助，中山路所員警吳奇鴻到場後，在劉婦的手機聊天訊息中發現，對方要求劉婦傳送身分證及存摺簿封面相片，當場確定劉婦遇上詐騙集團，立即勸阻劉婦不要匯款。

劉婦經警方一番勸說後，驚覺原來素未謀面的投資老師是詐騙集團的幕後藏鏡人，氣得當場將匯款單銷毀，同時也感謝行員與警方的協助，才沒掉入詐騙陷阱，保住辛苦工作的300萬積蓄。

警方再次提醒民眾，網路、手機APP、Line群組招募投資虛擬貨幣、股票，很多都是詐騙集團，民眾遭遇類似情形時不可輕信，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以免積蓄遭詐。