科睿唯安17日發布2023全球百大創新機構報告，在經濟部帶領下，工研院專利能量在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等5大指標上表現傑出，連續6年第7度獲獎，持續蟬聯亞太區獲獎最多次研發機構殊榮，獲獎次數居台灣機構之冠。

科睿唯安全球百大創新機構報告長期透過專利數據分析來評估機構的創新能量，表揚頂尖機構對於創新的堅持，以及所展現的絕佳創造力。科睿唯安表示，今年全球僅有3間研發單位入選百大創新機構名單，台灣工研院不僅名列其中，也是第7度且連續6年獲選。

工研院院長劉文雄表示，連續6年、第7度榮獲全球百大創新機構獎，不但展現工研院專利布局的獨特性與影響力，更顯示整體智權經營方向與策略具有國際競爭優勢。科技研發與產業創新是推動經濟成長的重要基石，工研院持續以藍海策略、資本市場鏈結科技市場兩大面向深化布局。在藍海策略部分，工研院運用現有技術突破、重新定義產業痛點、找出全新商機創造市場等3大層次，協助產業建構價值創新商業模式。

同時，工研院積極鏈結資本與科技市場，串聯中小企業信用保證基金與台灣26家重要金融行庫，打造無形資產融資服務機制，目前已協助25家新創與中小企業，透過專利與技術加值融資，累積取得超過新台幣3億元的資金挹注，促進中小企業和新創事業加速成長，成為台灣產業轉型升級關鍵動能。

劉文雄進一步指出，在經濟部支持下，工研院攜手台灣產學研共組創智智權（IP Bank），目前已從國內頂尖企業與法人機構，蒐羅數千件全球熱門技術之優質專利，並推動網路通訊、晶片半導體設計製造、計算機系統、淨零排放、多媒體影音影像處理及綜合應用等領域專利池，為產業構築進軍國際的堅實護盾。