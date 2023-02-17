近日AI繪圖與ChatGPT話題正熱，科技介入藝術或藝術運用科技將會展示什麼樣的未來？甚至人類自身的形貌是否也會因為科技發展而產生變化？由德國圖賓根藝術館館長妮可．芙麗茲與圖賓根文化交流協會麥斯米蘭．雷澤共同策展的《未來身體：超自然雕塑》便探討了後人類時代下的人體未來形貌。

17日於台北市立美術館（北美館）開幕的《未來身體：超自然雕塑》，恰好回應了近來AI繪圖的熱門議題，北美館館長王俊傑指出，科技的介入讓人類看來更加依賴科技，也受其宰制而漸漸失去了主體性，透過此展讓人們重新反思人的本質。此展也探討了藝術家與AI共事或運用新科技的創作模式，麥斯米蘭．雷澤作為共同策展人，他認為AI對全世界產生的影響愈來愈明顯，對於未來藝術家並未給出答案，而是提出思考的方向。

麥斯米蘭．雷澤也指出，也許AI是強有力的工具，是很好的畫筆或畫布，但「藝術的背後是理念和想法，是由人發想而與其他人有關連的」若沒有經過人的思考而產出的作品，很難定義為是藝術。

展覽歸納出「混種人」、「後自然」、「藝術家4.0」、「科技 人類 變體」4個主題，其中包含曾代表德國參加威尼斯雙年展的伊薩．根澤肯作品《演員III之3》思索當代青少年尋找身份認同和人生方向，而消費文化正影響著青少年次文化。

澳洲藝術家山姆．詹克斯《犬頭》展示了一個有著狐狸頭，將右手放在心上，身體放鬆的男子，犬頭人意味著神話生物，展示了人與動物擁有共通性，卻又在文明化過程中極為脆弱。

安德羅．韋庫亞的半機械人作品《無題》，在舖著粉紅色地毯的房間裡，懸掛著面無表情的半機器人女孩，在寂靜的房間中時而發出塑像輕敲手指的聲響。作品讓觀者透過身體，檢測未來人與機器人之間的互動和共存方式。