美國國防部中國事務助理副部長蔡斯（Michael Chase）目前正在蒙古訪問，美國媒體稱蔡斯將於近日來台訪問。一名記者在今天（17日）下午在推特（Twitter）的最新消息，蔡斯已經從蒙古飛抵台灣，成為繼東亞事務負責人的柯林克（Heino Klinck）後，第二位來台訪問的五角大廈官員。切斯此時訪台，引發外界關注是否與近期熱議的大陸高空偵察氣球有關。

We have tweaked our story to make clear that Chase is now in Taiwan, after a visit to Ulan Bator in Mongolia. https://t.co/GTlvHrIJX1 — Demetri (@Dimi) February 17, 2023

據《金融時報》17日報導，蔡斯是美國國防部負責中國事務的高級官員，也兼管台灣事務。在進入五角大廈之前，他曾是知名智庫「蘭德智庫」（RAND）的資深研究員，主要研究領域包括中國大陸軍事現代化、台灣國防政策、印太安全等議題，同時也曾擔任美國海軍戰爭學院的副教授。

對於外界關注蔡斯此次訪台是否與中國大陸的高空偵察氣球事件有關，五角大廈並未回應。

五角大廈發言人邁爾斯（Martin Meiners）中校對於此事表示，美國願意支持並強化與台灣的國防關係，並共同抵禦來自中國大陸的各種威脅，同時希望維持台灣海峽及周邊地區的和平與穩定現狀。對於此事，台灣駐美代表處僅表示不予評論，但強調台美在軍事合作各域持續保持密切聯繫及溝通。