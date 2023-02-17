亞東醫院3年前派任院內外科醫師到湖口仁慈醫院駐診，完善在地醫療量能，2023年雙方擴大醫療合作，針對骨科、眼科以及心外科，亞東將再派6名專業醫師到仁慈駐診。17日舉辦簽約合作儀式，仁慈醫院同時針對醫療團隊的擴充，添購相應的新型醫療儀器。亞東醫院副院長彭渝森表示，未來還有擴大合作交流的機會。

仁慈醫院3年前申請衛服部醫中計畫，陸續邀請醫學中心醫師前來駐診，其中包括擅長腹腔鏡手術的亞東醫院外科醫師李永繁。因合作成效優異，仁慈醫院與亞東醫院擴大醫療合作，另外簽訂合作計畫，評估需求，邀請不同專長的主治醫師包括骨科、眼科以及心外科醫師前來服務，造福新豐、湖口甚至南桃園地區的民眾。

彭渝森指出，新豐、湖口以及南桃園人口持續老化，就近醫療需求增加，但交通便利性未能貼近需求，他認為醫療資源不應集中在醫學中心，而是仰賴在地醫療夥伴的付出來解決問題。亞東醫院過去3年派駐醫師來仁慈醫院，也做出好口碑，透過此次合作，陸續派醫師來服務。未來更可藉由醫師之間的交流碰撞出火花，改善就醫流程，甚至可循綠色通道模式，給予最即時的服務。

仁慈醫院院長張達人指出，湖口鄉醫療資源不足，在引進醫師人才的同時，院內也持續更新醫療儀器，比如引進最新西門子384切電腦斷層儀，其特色具AI技術、低輻射、低顯影劑劑量、低幅射劑量。另新購德國西門子醫療數位乳房攝影系統、體外震波碎石機等，讓仁慈醫院同樣具備醫學中心等級軟硬體，也讓醫療無偏鄉不再是口號。