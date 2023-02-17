阿Ben（白吉勝）16日揭露宋逸民的「藝起發光」教會涉嫌逃漏稅，但隨後宋逸民也公開阿Ben親簽的勞報單回應，雙方你來我往，各有說詞，對此，阿Ben今（17日）再次澄清，並公開勞報單的真相。

阿Ben近日表示收到國稅局的執業補稅通知，才發現自己在不知不覺中，曾在「藝起發光」領過薪水，但他表示從沒領過，竟然要因職業所得金額補稅，對此，宋逸民發聲明反擊逃漏稅，稱教會長年辦活動，都有付藝人車馬費，且取得他們親簽的勞報單，並曬出阿Ben親簽的勞報單佐證。

對此，阿Ben今再反擊，表示他的確簽過勞報單，但他除了寫名字和地址外，其餘日期、其他所得、給付淨額等這些數字都不是他填的，從筆跡和顏色就可辨別差異。

他也透露會簽下勞報單，是因為宋逸民夫妻告訴他「先簽了吧，反正以後用得到」，他基於信任所以簽了，「我當時哪會知道他們說的『以後用得到』原來是要拿來這樣子用的」。

阿Ben也表示在協助教會傳福音時，從來不看酬勞多寡，所以只是想著形式上的簽單，實際上他也根本沒有拿這筆單據上的數字費用，若教會有給所謂的「車馬費」和「講員費」，他都是全數原封不動奉獻回教會，或全額都奉獻回給藝起發光。現在他回想起來當初簽下空白勞報單，自己真是太傻太天真，「因為這實在是太危險了」。

而他也透露離開教會後，宋逸民夫妻減少與他們聯絡、已讀不回，甚至要求教友不得和他們聯繫，卻因為稅務問題突然間輪流傳來多封訊息，急著要求和他還有徐小可見面，說要「好好談」，更表示要將自己的奉獻收據轉名給阿Ben去抵稅，以補償前兩年漏開的單據，讓阿Ben不禁質疑：「這樣是違法吧？要我們串供僞造、同流合污嗎？」並表示宋式夫婦一反過往冷淡態度「突如其來的熱情」令他們不寒而慄。

阿Ben最後也強調，國稅局已介入調查，若「藝起發光」有漏報稅或有意虛報或謊報，就必須面對法律處罰，若查證沒問題，那他絕對會合法繳稅，並在臉書粉絲專頁公開寫下道歉文。而稍早，「藝起發光」也再次發聲明。

藝起發光回應：

真的非常非常的難過也很遺憾，其實真的不想再浪費社會資源解釋這些事情，所以之前才會私下傳簡訊希望可以很善意的來跟阿Ben小可私下的來溝通，可是他們完全誤解我們的好意，不但完全不理我們，也不和我們溝通，一直用自己對於稅務錯誤想像的方式，一直誤解我們，其實我們都在辦公室，手機也都是開著的，如果可以，真的很希望這些事情我們都可以溝通，有任何的誤會都是可以解釋的，不要再這樣浪費佔用媒體的社會資源….

所有藝起發光辦的活動，所有領過我們車馬費酬勞的藝人都很清楚，我們絕對不可能拿一張空白的單據給大家去填，然後再告訴大家，沒有關係你先填之後總會用的到，這完全是無稽之談，藝起發光所邀請的藝人朋友皆是有能力思考的，絕不可能有這樣的事情。

所有的車馬費都是一手領錢一手簽勞報單（而且當然是協會同工或出納會先填好項目跟金額，才會要求大家簽名，要不然大家怎麼知道自己領的是什麼錢呢？而該名給他們填寫資料並領錢的同工，現在仍然在我們協會上班可以作證，當時是他親自給阿Ben費用跟簽名的）

並且阿Ben自己文上也寫得很清楚，他的車馬費或講員費都會原封不動奉獻回教會，因此只要有收，就必須要簽勞報單，在任何協會教會都是如此，這所有的程序都是完全符合國稅局規定的。

宋逸民公開多張單據再次回應阿BEN。（圖／藝起發光提供）

宋逸民公開多張單據再次回應阿BEN。（圖／藝起發光提供）

如果你有收到並簽了勞報單，那麼我們就一定要按照國稅局的規定來開立執行業務，你再奉獻回來，那又是另外一回事，我們必須再另外開立奉獻收據給你，一來一回，這都是必須要按照國稅局規定的。

一直以來我們都非常感謝阿Ben小可的奉獻，他們是我們帶信主的，我們曾經是最親密的戰友，對他們的感情是他們自己無法想像的，而他們所有的奉獻我們也都有清清楚楚的明細表，至於為什麼我會傳簡訊給他？因為去年三月要開奉獻收據時，有特別詢問阿Ben，他希望可以開立個人工作室，所以我們有開立了個人工作室的奉獻收據給他，後來在今年農曆年前才突然從他的經紀人得知，他說他的奉獻收據是不能用的，但當時不能用，他們卻完全沒有主動告知我們可以立刻為他們作更改，等到今年農曆年前才突然得知這個事情，我們嚇了一大跳，立馬聯絡會計師，才知道如果開立工作室，必須在一月底前就要開立完畢。

但是因為當時我們也不是很懂，所以立刻傳簡訊告訴他跟他們道歉，我想要彌補他們，因為我們自己對協會也是有奉獻的，不然就把我的額度給他們開，我的奉獻就不要開了來彌補他們，但後來會計師立刻指正我，這樣是不可以的….

因為那張奉獻收據，他們只要做一下更正就可以用了，也因此我才會立刻傳了第二通簡訊給他們，告訴他們要麻煩他們的會計師做一下更正，而如果因為更正造成有罰鍰的費用，我願意個人來幫他們出，表達我們的歉意和善意….但他們完全不回應。

藝起發光一年開立一次年度奉獻收據（因此不管阿Ben的109年甚至108年的奉獻影印本都留存在我們這邊）（而阿Ben奉獻的明細表也會私下透過經紀人丟給他）每個禮拜藝起發光都會計算所有人的奉獻，不管是從存摺、信用卡或者是現金，然後在隔年年度報稅前，統一將所有金額開立奉獻收據，阿Ben也不用擔心，因為這個事情已經鬧得舉世皆知，我們這邊所有奉獻的藝人通通都有收到奉獻收據也都可以使用，要不然大家早就出來了。

而阿Ben的岳父之所以會收到執行業務所得是因為有參與我們愛在四月天的活動，這也是當時岳父的親筆簽名，還有附上阿Ben109年度簽的勞報單，難道也都是空白簽的嗎？

阿Ben最後有說到，如果我們完全通過國稅局的查核他要在FB跟我們道歉，我在這裡要再一次的跟阿Ben喊話，我們不是要你道歉，我們只想跟你們好好的碰一面，希望我們真的可以私底下好好的坐下來好好的溝通，把所有對我們的誤解和讓你們心裡不舒服的都告訴我們，我們真的很願意跟你們坐下來就像以前一樣好好的溝通。

接下來我們就將藝起發光的稅務完全的交給國稅局，來清清楚楚地將所有的真相查核清楚再告訴大家，再次的為浪費社會資源再一次地跟大家道歉。