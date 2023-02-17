公辦民營竹北市老人安養中心，目前面臨設備老舊、多項公共安全待提升、經費不足等問題，承接經營單位仁慈醫院可望獲得協助，竹北市長鄭朝方實地走訪，除了市公所相關課室與會，鄭朝方也邀請相關專業領域市政顧問同行，提供意見交流，並將以公所權責之力，積極協助相關對應計畫補助申請，挹注經費。

竹北市老人安養中心自2002年起委由天主教新竹教區經營管理至去年6月27日止，受限人力、資源不足等問題未再續約。2022年6月28日起改由仁慈醫院承接，目前仍面臨多項問題待解決，攸關公共安全部分包含自動撒水設備、電路設施汰換、119火災通報裝置等。

仁慈醫院院長張達人表示，目前竹北市老人安養中心共有33名住民，養護住民24名已滿床、安養住民11名，由於養護床需求大，平均候床時間需等候2至3個月，擬計畫將部分安養床轉養護床，提供長者迫切需求。此外，照護人員缺額問題也是機構長期面臨問題之一，懇託市公所提供相關協助，穩定照護品質。

鄭朝方深入了解機構住民生活環境，同時邀請相關專業領域市政顧問同行，透過第3方力量集結，提供志工招募、機構環境提升等交流協助。他表示，公所將盤點公部門各項對應計畫，並集結縣府之力，全力協助申請符合條件之中央補助計畫，爭取經費挹注全面提升老人安養中心養護設備，以及消防、公共安全等提升，讓機構長者能在更舒適的環境中活動。