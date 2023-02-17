經典賽中華隊17日與台鋼雄鷹進行自辦熱身賽，旅外好手陸續加入後也讓打線更加完整，中華隊此役全場敲出11支安打，張育成、林子偉都有開轟紀錄，終場以8比2勝出。

今天王柏融、宋家豪也加入中華隊，一同前往嘉義市比賽，王柏融、吳念庭也都在比賽中段上場代打，王柏融2打數敲出1支內野安打，吳念庭則是2打數盡墨。不過今天被排進先發打線的張育成首打席就敲出右外野全壘打，單場3支2，林子偉也有開轟紀錄。

總教練林岳平表示，確實他們是這個隊形中最主要的攻擊手，也是最具有長打能力的打者，他們今天都有長打表現，對中華隊整體攻擊是很有幫助的，若張育成的好手感能夠延續到開賽，扛中華隊第4棒絕對沒問題。

投手部分，陳仕朋先發3局無失分，被敲2安、投出1保送，黃子鵬接手3.2局，被敲4支安打、失2分，投出5次三振、1觸身球保送。陳禹勳中繼0.1局，李振昌、陳冠宇各投1局也都無失分。

「餅總」表示，雖然黃子鵬今天被打4支安打中有3支長打，但狀況很好，「以他60多球投3.2局是相當好的內容，他們的角色是要在有效的球數內盡量拉長局數，他的型態面對左打會比較容易被打，都是偏高失投球挨打。」