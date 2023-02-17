疫情衝擊下，國內就業市場萎縮，近期隨著疫情趨緩，求職人口明顯增加，在高雄市方舟就業服務協會調查發現，這2、3周來，到協會求助媒合工作人潮暴增，以往每個月難得接獲一通求職電話，近日天天都有求職者來電，成為疫情後首波求職潮。

方舟就業服務協會調查，近期來電主動求助對象有街友、更生人、重度精障、新住民、中高齡、二度就業婦女、身障、高齡、二度就業婦女、受暴婦女、弱勢青少年等。

方舟發現求職者的狀況分為三大類型，一是前幾年的工作狀況多屬於打零工或部份工時，甚至是政府的安心上工或臨工計劃，工作期結束，必須要面臨另外找工作的情形。二是近幾年一直都有在找工作，卻一直找不到工作，卻仍然努力找工作的，透過媒體資訊可以感受到景氣、產業逐潮復甦，期待能夠更有機會謀得一份工作。三是，每年過年可能都會遇到的年後離職潮，因為對於原本工作的不適應、公司的條件等問題，而領完年終獎金後離職者。

勞動力發展署高屏澎東分署，目前也努力宣導特定對象就業服務，也是民眾能夠透過宣導而找到求助的管道之一。方舟就業服務協會理事長王姿琦表示，疫情趨緩，百業待興，確實有部份行業明顯有缺工現象，尤其是旅遊、餐飲相關行業。

方舟就業服務協會提供民眾就業諮詢，依求職者的年齡、學歷、經歷、專長、就業經驗等等的生命經驗，提供個別化職涯發展建議，對於求職技巧或能力較弱者，會陪同面試與職場工作輔導，並協助與職場人際打好關係，好讓弱勢民眾可以在進入職場時，有專業人員陪伴的安全感。

小孟是一名街友，由方舟就業服務員主動找到他，並提供清潔工作機會，小孟沒有工作動機，不過工作機會主動來找，他也就去工作了。

求職者小娟表示：「因為跟公司在理念及管理上有衝突，所以年後離職。」小娟在方舟就業服務協會的協助下，目前已經順利在一間手搖飲店任職。

對於因為老化或是職災、車禍等身障受損或退化者，也能運用可轉移技巧，找到當事人過去工作經驗中的能力，可以轉移能力於現在生理功能可以勝任的工作。

60歲的街友洪先生，而身體受損，要進入一般競爭性職場有困難，方舟就服員協助他從事臨工工作，先適應工作環境，培養體力與人際互動關係，後續才能媒合進入一般職場。（方舟就業服務協會提供／林雅惠高雄傳真）

60歲的洪先生是街友，而且因受傷而受損，要進入一般競爭性職場有困難，就服員協助洪先生擔從事臨工工作，先適應工作環境，培養體力與人際互動關係，後續才能媒合進入一般職場。

王姿琦表示，每位求職者，都有他能夠發揮的環境，但求職過程中，可能會遇到不同困難，就業服務員致力於求職者媒合到一份可以穩定工作的職場，當中需要介入許多的輔導技術與能力，當然也需要求職者需要勇敢的邁入職場，強化自信，給自己適應的期間，不輕言放棄而離職。

王姿琦說，社會穩定的力量與民眾的穩定經濟收入密切相關，透過穩定就業而獲得穩定收入，人心穩定、社會就會穩定。